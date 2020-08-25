عين دبي.. تركيب أولى كبائن أطول عجلة ترفيهية في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت عين دبي مرحلة مهمة من مراحل إنشائها، فقد تم تركيب أولى الكبائن على هذه العجلة الترفيهية العملاقة بنجاح، أما بقية الكبائن الـ47 فمن المقرر تركيبها خلال الفترة المقبلة.

وعند اكتمالها ستكون عين دبي أطول عجلة ترفيهية في العالم، حيث سيصل ارتفاعها إلى ما يزيد على 250 متراً على جزيرة «بلوواترز»، لتمنح إطلالات ساحرة على دبي.

وستضم العجلة 48 حجرة مكيفة، تتسع كل منها لما يصل إلى 30 شخصاً، ليصل العدد التقريبي لإجمالي سعة العجلة إلى نحو 1440 شخصاً. ويُتوقع أن تستغرق العجلة الضخمة نحو 50 دقيقة أو أكثر لإكمال دورة كاملة.

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