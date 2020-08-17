علماء كنديون: الملابس القطنية تحمي من "كورونا"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثبت علماء في وكالة الصحة العامة وجامعة "مانيتوب" الكندية أن القماش الذي يتضمن نسبة 100% من القطن يحمي الإنسان من "كورونا". وفي حال وقوع جسيمات من الفيروس على سطح القماش القطني فإنها تموت خلال مدة لا تزيد عن يوم واحد.

وقال الخبراء إن استخدام الكمامات المصنوعة من القطن يعد أفضل وسيلة تحمي من الفيروس التاجي وأنفعها. وأضافوا أن 3 طبقات من القماش القطني فقط لديها نسبة حماية يمكن مقارنتها ببزة الجراحين المحترفين التي من الصعب شراؤها في المتاجر العادية.

ونقلت " روسيا اليوم" عن نائب رئيس مختبر رقمنة الصحة في معهد موسكو للتقنيات الفيزيائية، ستانيسلاف أوتستافنوف، قوله: "في حال وضع الأزياء المصنوعة من القطن في خزانة ملابس يمكن اعتبارها آمنة بعد مرور يوم واحد". وقال الخبير الروسي إن من المهم جدا الآن الاستيضاح في أية ظروف يموت أسرع الفيروس التاجي.

بينما أشار العلماء إلى أن القماش القطني يحمي من الفيروس أسوأ قليلا من البزة الطبية الخاصة، لكنه يمنع قطرات التنفس من الانتشار ويوقف تفشي العدوى.

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