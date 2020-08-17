إطلاق «أريان 5».. بعد إرجاء 3 مرات

المصدر: باريس - أ.ف.ب

بعد إرجاء العملية ثلاث مرات، أطلق الصاروخ «أريان 5»، أول من أمس، من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، حسب ما أعلنت مجموعة «أريانسبيس» على موقعها الإلكتروني، موضحة أنه تمكن من وضع قمرين اصطناعيين للاتصالات وثالث للصيانة في المدار.

وعبّر الرئيس التنفيذي للمجموعة، ستيفان يسرائيل، في بيان عن سعادته، موضحاً أنه «في إطار هذه المهمة، أطلقت ثلاثة أقمار اصطناعية على متن أفضل صاروخ «أريان 5» تم إطلاقه حتى الآن، ما يدل على القدرة التنافسية لحلولنا لإطلاق الصواريخ، وقدرتنا على الابتكار باستمرار».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها المجموعة منذ أن جمد «المركز الوطني للدراسات الفضائية» العمل في المركز الفضائي الأوروبي، في منتصف مارس الماضي، بسبب وباء «كوفيد-19».

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