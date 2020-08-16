دبي الأولى عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاءت دبي بالمركز الأول عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين من مختلف دول العالم، وفقاً لتصنيف موقع «تريب أدفايزر» Tripadvisor، وذلك من خلال رحلات السفاري التي تنظمها شركة «أوشن إير للسياحة»، التي تم تكريمها بجائزة «ترافيلرز تشويْس» «Travellers’ Choice» لعام 2020، ضمن فئة أفضل التجارب عن رحلات السفاري الفاخرة على الكثبان الرملية الحمراء وركوب الجمال مع حفلات الشواء في المخيمات الصحراوية.

وتحظى Tripadvisor بسمعة عالمية، لاسيما أنها تتلقى بشكل مستمر درجات تقييم ممتازة من عملائها، حيث تعدّ هذه الشبكة أضخم تجمع إلكتروني عبر الإنترنت للسفر في العالم، التي تمكن المسافرين من تخطيط رحلاتهم المثالية، من خلال تقديم نصائح معتمدة وموثوق بها، وذلك اعتماداً على تجارب مسافرين آخرين شاركوا بآرائهم حول التجارب التي خاضوها.

وتجد العائلات مزيداً من المتعة لمن يرغب في استكشاف الصحراء في دبي، التي تقع على بُعد دقائق فقط من مركز المدينة، حيث يستمتع الجميع بمساعدة المكاتب السياحية المعنية بتأمين وسائل النقل في قيادة مركبات الدفع الرباعي، واعتلاء الكثبان الرملية، إضافة إلى ركوب الجمال، وحمل الصقور، والاستمتاع بالضيافة الإماراتية الأصيلة حال دعوتهم إلى بوفيه عشاء فاخر.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تحرص دبي على تقديم أفضل التجارب لزوّارها من شتى أنحاء العالم، فيما نواصل في (دبي للسياحة) جهودنا للترويج للإمارة وجهة سياحية مميزة بما تتضمنه من مقومات وعروض سياحية هائلة، وكذلك بما توفره من خيارات متنوّعة تلبي تطلعات السياح على اختلاف فئاتهم العمرية وأذواقهم، كما نعمل سوياً مع شركائنا في قطاع السياحة لتوفير تجارب استثنائية ورائعة للزوّار، إضافة إلى تقديم باقات تحفزهم على خوض مثل هذه التجارب، التي تبقى ذكرياتها عالقة في أذهانهم مدى الحياة. وتؤكد هذه الجائزة على المكانة المتميزة لدبي وجهة رائدة عالمياً في تقديم تجارب استثنائية، وبهذه المناسبة نود أن نهنئ شركة (أوشن إير للسياحة) على هذا الإنجاز المهم، وما تقدمه من تجارب استطاعت أن تحظى بإعجاب السياح».

وتزايد الطلب على تجارب المغامرات التي تحظى بشعبية واسعة في أوساط المسافرين، لاسيما رحلات السفاري في الصحراء، حيث أظهر التقرير السنوي للزوّار الدوليين لعام 2019، الصادر عن «دبي للسياحة»، أن 41% من إجمالي الزوّار الدوليين استمتعوا بتجارب مميزة ضمن فئة مغامرات الصحراء.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «أوشن إير للسياحة»، عصام صلاح: «نحن سعداء بهذا الإنجاز الكبير وحصولنا على المركز الأول عالمياً كأفضل تجربة سياحية لعام 2020، الذي يعتبر ثمرة التعاون مع (دبي للسياحة)، وجهودها الواضحة في الترويج لدبي في مختلف دول العالم لجذب السياح، وتشجيعهم على خوض تجارب مميزة في المدينة، وكذلك حرص فريق عمل الشركة على تقديم تجارب مميزة للسياح، تعكس التنوّع الغني الذي تمتاز به دبي، التي أصبحت اليوم واحدة من أفضل المدن السياحية العالمية. وأود أن أهدي هذا الإنجاز إلى حكومة وشعب الإمارات، كما أتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا على حسن تقديرهم، وكذلك الشكر موصول إلى فريق العمل على التزامهم وجهودهم بتقديم أفضل وأرقى الخدمات والتجارب. ولاشك أن هذه الجائزة ستكون حافزاً لنا لتقديم الأفضل مستقبلاً».

من جانبه، أكد المدير العام لشركة «أوشن اير للسياحة»، جاسم الشحي، أن الشركة ماضية في مشروعاتها المستقبلية للتوسع في مشروعات رحلات السفاري والمطاعم التراثية، والتركيز تحديداً على مشروعات السياحة المستدامة، والحفاظ على البيئة، وهي أحد القطاعات الحيوية التي توليها «هيئة السياحة» بدبي أولوية خاصة، وذلك قبيل الاستعداد لـ«إكسبو 2021»، مشيراً إلى ن الشركة قامت بتأسيس شركة الخيمة، وجاءت التسمية إلى أحد أركان البيت الإماراتي القديم، الذي مازال موجوداً حتى وقتنا الحاضر، ومتمنين أن تكون شركتنا من الشركات الساعية نحو خلق بيئة سياحية مستدامة.

وتتخصص شركة «أوشن إير للسياحة» بتنظيم رحلات السفر لكثير من البلدان، وكذلك رحلات وأنشطة داخلية في إمارة دبي وبقية الإمارات الأخرى، وتنظيم جولات في أبرز معالم الجذب السياحي في دبي وأبوظبي. فضلاً عن رحلات السفاري في دبي المقسمة إلى نوعين في وقت الصباح الباكر وفي المساء المناسبة لجميع الزوّار والمقيمين على اختلاف فئاتهم العمرية، والتي تنظم بحرفية عالية مقدمة تجربة لا مثيل لها لكل شخص يود الذهاب وعيش هذه الأجواء المميزة في قلب صحراء دبي وكثبانها الرملية الذهبية.

«دبي للسياحة» تواصل الترويج للإمارة وجهة مميزة، بما تتضمنه من مقومات وعروض هائلة.

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