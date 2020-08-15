«أير بي آند بي» تتخذ خطوة لكبح السهرات الصاخبة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت منصة «أير بي آند بي» أنها حدت إمكانية من هم دون الـ25 من العمر، من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، استئجار مساكن كاملة عبر منصتها، في محاولة لخفض السهرات غير المرخص لها، وتأمين السلامة.

وباشرت المنصة حملتها هذه، العام الماضي، لأن السهرات الصاخبة كانت تتسبب في مشكلات مع الجيران في بعض المناطق. ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، زاد القلق من تنظيم سهرات لا تحترم فيها إجراءات التباعد الجسدي.

وأوضحت المنصة أنها ستباشر في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا اختبار منع أشخاص دون الـ25، حصلوا على أقل من ثلاثة تعليقات إيجابية، من استئجار منزل كامل على مسافة قريبة من مكان إقامتهم الأصلي. أما الذين حصلوا على ما لا يقل عن ثلاثة تعليقات إيجابية من دون أي تعليق سلبي أو الذين يريدون الاستئجار على المدى الطويل فلا يشملهم قرار المنع.

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