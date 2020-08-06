11 مستعمرة جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المصدر: باريس - د.ب.أ

كشفت صور للأقمار الاصطناعية أن هناك مستعمرات لطيور البطريق الإمبراطوري في القطب الجنوبي تزيد على ما كان يعتقد في السابق.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، أمس، إن خبراء في مهمة «المسح البريطاني للقطب الجنوبي» عثروا على 11 مستعمرة جديدة للبطريق الإمبراطوري أثناء تحليل لصور من القمر الاصطناعي «سنتينل-2» لساحل المحيط القطبي الجنوبي. وكشفت النتائج أن هناك مستعمرات للبطريق تزيد بنسبة 20% على ما كان يعتقد في السابق. وقد تم رصد ثلاث من المستعمرات التي تم العثور عليها بالفعل من قبل، دون تأكيد.

وعلى الرغم من أن الحيوانات كانت صغيرة للغاية لدرجة لا يمكن معها أن تظهر فى الصور، إلا أنه يمكن رصد المستعمرات بسبب البقع الضخمة التي خلّفتها فضلات طيور البطريق على الجليد.

وقال كبير الباحثين والجغرافي في المسح البريطاني للقطب الجنوبي، بيتر فريتويل: «هذا اكتشاف مثير». وبناءً على البيانات الجديدة، يقدّر الخبراء أن هناك 61 مستعمرة للبطريق الإمبراطوري في القارة بأكملها.

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