12 ألف مركبة زارت قمة جبل جيس خلال عطلة العيد

المصدر: رأس الخيمة - وام

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تسجيل صعود أكثر من 12 ألف مركبة إلى قمة جبل جيس خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما سجلت دوريات «راقب» التابعة للدائرة، 88 مخالفة بيئية خلال فترة العيد.

وأوضح مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة المهندس أحمد الحمادي، أن تزايد إقبال زوار جبل جيس على مدار العام يدفعنا للاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة برفع كفاءة البنية التحتية لكل الاستراحات التي يتم إنارتها بواسطة الطاقة الشمسية، إضافة للمواقع المخصصة للمطاعم في الاستراحات التي تقدم خدماتها للزوار، حيث يضم طريق جبل جيس أطول وأكبر جدار استنادي في منطقة الخليج العربي ومسارات الشلالات المتدفقة من القمة الجبلية خلال فصل الشتاء.

وأضاف المهندس الحمادي أن جهود الجهات المعنية في رأس الخيمة لا تتوقف على الفترة الصباحية، إنما تمتد لتشمل خدماتها الفترة المسائية التي يرتفع فيها أعداد الزوار من العائلات والتجمعات الشبابية عشاق التخييم حتى ساعات الصباح، حيث يتم تسخير كل الإمكانات لتوفير الأجواء المناسبة أمام الزوار لقضاء أوقاتهم.

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