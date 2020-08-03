قوى الأمن توقف حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة

المصدر: متابعة- حياة الحرزي

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية حفل زفاف ملكة جمال السابقة فاليري أبو شقرا. وكشفت الإعلامية اللبنانية يمنى شري في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" أن القوى الأمنية في لبنان أوقفت حفل الزفاف قائلة "الدرك ينفذ القانون ويوقف عرس فاليري أبو شقرا ! موقف كتير بشع بليلة العمر وفاليري ما بتستاهل غير كل خير بس يا ريت نطرتو للتلاتا أو للاربعا".

ودخلت أبو شقرا، أول من أمس، القفص الذهبي بزواجها من رجل الأعمال اللبناني زياد عمّار، في زفاف ضخم انتشرت بعض تفاصيله على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بادرت أبو شقرا بنشر العديد من الصور التي وثقت تحضيراتها لليوم الموعود.

ويذكر أن فاليري أبو شقرا، تحدت الأوضاع التي يمر بها لبنان في ظل انتشار جائحة كورونا وارتفاع عدد الإصابات وفرض إجراءات تمنع الاحتفالات وحتى مناسبات الزفاف.

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