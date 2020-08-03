مصر: تصريحات الملياردير الأمريكي عيب..الأهرامات بنتها أيادٍ مصرية

المصدر: د ب ا

رفض أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية مصطفى وزيري تصريحات الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك» والتي قال فيها أن "كائنات فضائية بنت الأهرامات".

وقال وزيري، في أول تعليق رسمي مصري على التصريحات التي ذكرها الملياردير الامريكي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، والأهرامات بنتها أيادٍ مصرية خالصة، وهناك قرية للعمال المصريين الذين شاركوا في أعمال البناء والتشييد».

وأضاف وزيري، في تصريحات عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك بردية تسمى وادي الجرف، تتحدث عن رئيس العمال وعدد العمال الذين كانوا يعملون في بناء الأهرامات، مشيرا إلى أن المحاجر التي جلبت منها الأحجار موجودة حتى اليوم وكذلك الأدوات التي استخدمت في البناء.

وتابع قائلا: «من العيب أن يتحدث البعض عن قيام كائنات من الفضاء ببناء الأهرامات، ومن قال هذا الكلام مخطئ تماما».

وأشار إلى أن الإعجاز في العمارة والفنون بمصر القديمة لا يتوقف عند الأهرامات، لافتا إلى الإعجاز في مقابر وادي الملوك ومقابر وادي الملكات.

وتساءل وزيري قائلا «ماذا عن الفن في تلك المقابر، وماذا عن معبد رمسيس الثاني المنحوت في الجبل بأبو سمبل، والإعجاز في الكثير من الآثار المصرية ؟».

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