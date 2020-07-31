وسائل إعلام بريطانية: وفاة المخرج الشهير آلان باركر عن 76 عاما

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن صانع الأفلام البريطاني والمخرج الشهير آلان باركر توفي عن عمر يناهز 76 عاما.

وألف باركر وأخرج أفلاما متنوعة من كوميديا العصابات في فيلم (باجزي مالون) وحتى دراما التشويق مثل ”قطار منتصف الليل“ (ميدنايت إكسبرس).

وقالت التقارير إنه توفي يوم الجمعة إثر معاناته لفترة طويلة مع المرض.

ومن الأفلام التي أخرجها باركر ”الشهرة“ (فيم) و(إيفيتا) و“مسيسيبي تحترق“ (مسيسيبي بيرنينج) و“الالتزامات“ (ذا كوميتمينتس) وغيرها من الأفلام الناجحة الأخرى.

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