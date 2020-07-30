«كوداك».. من التصوير إلى الصيدلة

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

تخوض مجموعة «إيستمان كوداك» الشهيرة في مجال التصوير، القطاع الصيدلاني بمساعدة قرض حكومي بـ765 مليون دولار لخفض اعتماد المختبرات الأميركية على مزودين من الخارج.

وستنتج «كوداك» مكونات أساسية للقطاع الصيدلاني تعاني عجزاً منتظماً في الولايات المتحدة، كما جاء في بيان صادر عن الوكالة الأميركية لتمويل التنمية العالمية (دي إف سي). ويشكل المشروع منعطفاً جديداً لمجموعة «كوداك» التي أُسست عام 1888.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي: «هذه النسبة، 25%، مهمة. وتشكل محطة حاسمة في نقل صناعة المنتجات الصيدلانية إلى الولايات المتحدة».

وكانت المجموعة المعروفة، خصوصاً بأفلامها، قد فوّتت على نفسها التحول إلى التصوير الرقمي، وأعلنت إفلاسها مطلع عام 2012.

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