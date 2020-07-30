بانكسي يتبرّع بريع «المتوسط» لمستشفى فلسطيني

المصدر: لندن - أ.ف.ب

بيعت لوحة لفنان الشارع البريطاني بانكسي بسعر ثلاثة ملايين دولار، أمس، في مزاد نظمته دار «سوذبيز» في لندن، على أن يذهب هذا المبلغ لمساعدة مستشفى فلسطيني في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

والعمل بعنوان «منظر على المتوسط 2017» ويتألف من ثلاث لوحات. وتمثل اللوحات ثلاثة مناظر لبحر هائج مع عوامات نجاة برتقالية على الشاطئ «في إشارة إلى الأرواح التي زهقت في البحر خلال أزمة المهاجرين في أوروبا»، على ما أوضحت دار «سوذبيز» على موقعها الإلكتروني.

وكان العمل الثلاثي معروضاً في فندق «وولد أوف» الذي افتتحه بانكسي في مدينة بيت لحم الفلسطينية في عام 2017.

وحقق العمل مليونين و235 ألف جنيه استرليني (2.9 مليون دولار) وهو بعيد عن السعر القياسي لأحد أعمال الفنان المسجل في أكتوبر الماضي مع لوحة «ديفولد بارلمنت». وكان سعرها مقدراً بين 800 ألف و1.2 مليون جنيه استرليني.

وتبرع بانكسي بريع المزاد لتمويل بناء قسم متخصص في المشكلات الوعائية والجلطات الدماغية الحادة في أحد مستشفيات بيت لحم وشراء تجهيزات إعادة تأهيل للأطفال.

وقال بانكسي الذي لاتزال السرية تحيط بهويته في تعليق نادر «غالباً ما نُدفع إلى الاعتقاد أن الهجرة تشكل عبئاً على موارد الدولة، إلا أن ستيف جوبز كان نجل مهاجر سوري. (آبل) هي أكبر شركة مدرة للأرباح في العالم، وهي موجودة فقط لأنهم سمحوا لشاب من حمص بدخول البلاد».

وكان بانكسي تناول جوبز في عمل بعنوان «ابن مهاجر من سورية» وأظهره حاملاً حقيبة ظهر وحاسوباً من ماركة «آبل».

وكان الفنان وهو من أشهر فناني الشارع في العالم أنجز عدة رسوم غرافيتي في مدينة بيت لحم الفلسطينية عام2017.

- «آبل» موجودة فقط لأنهم سمحوا لشاب من حمص بدخول البلاد.

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