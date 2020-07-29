السجن لشقيقة أحمد فلوكس..سرقت حسابه على "فيسبوك"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس على حبسها سنتين بتهمة سرقة الحساب الخاص به على "فيس بوك"، وأصدرت حكما بحبسها 6 أشهر مع إيقاف التتفيذ.

وبحسب "المصري اليوم" كان الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته يسر فاروق، التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على "فيسبوك".

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