دراسة حديثة : "كورونا" لايكتفي بالمسالك التنفسية..الدماغ هدف ايضا

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أثبتت دراسات حديثة أن فيروس كورونا لايكتفي بمهاجة المسالك التنفسية والرئتين، بل اثبت ومن خلال إحصائات تشريحية في عدد من الدول أنه قادر على إضابة الدماغ و التسبب في الذُّهان الذي هو مصطلح مستخدم في الطب النفسي لتوصيف الحالات العقلية التي تعاني من خلل في عملية التفكير المنطقي أو الإدراك الحسّي، كما أنه قادر على التسلل إلى أن جميع الأعضاء البشرية بما في ذلك القلب والأمعاء والكلتين.

ووفق استبيان شارك فيه أطباء بريطانيون ونشرت نتائجه في المجلة العلمية "Lancet Psychiatry" و" دوتشي فيلا " الألماني، ظهرت اضطرابات نفسية وعصبية على نحو 31% من مجموع 125 مريض بوباء كوفيد-19. 10 منهم أبانوا على خلل في الإدراك الحسّي، و6 منهم ظهرت عليهم أعراض الخرف، بينما يعاني أربعة منهم من حالات اكتئاب متقطعة.

نتائج إضافية أكدتها دراسات مشابهة في مستشفى لندن للأمراض العقلية والعصبية، حيث وثّق الأطباء المعالجون لحالات شبيهة، يشكو فيها المرضى من اضطرابات إدراكية إضافة إلى متلازمة غيلان-باريه التي قد تؤدي في أقصى الحالات إلى شلل كامل للجسم. كذلك سجِّلت حالة هذيان إذ تحدثت إحدى السيدات المريضات (55 عاما) عن قردة وأسود هاجمت غرفتها بالمستشفى.

الإشكالية المطروحة أن الدراسات المذكورة تؤكد وجود اضطرابات نفسية لكنها لم تستطع تحديد طبيعتها. فالطب النفسي لا يزال غير قادر على تشخيصها بدقة، بينما تتنوع الحالات بين الذّهان مثلا إلى حالات هذيان وهلوسة أو حالات الخوف القهري. ما يشير إلى أن أطباء النفس، لا يزالوا عند بداية الطريق.

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