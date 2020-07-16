أميتاب باتشان من المشفى..رسالة مؤثرة وصورة على "انستغرام"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

من غرفته في المشفى الذي يعالج فيه من فيروس كورونا، بمدينة بومباي الهندية، وجه الفنان العالمي أميتاب باتشان (77 عاما)، رسالة إلى مؤثرة وصورة إلى جمهوره الكبير في الهند وأرجاء العالم، وكتب باتشان في حسابه الرسمي على "إنستغرام": "أولئك الذين يكرهون كل الآخرين، والذين يعبرون عن الغيرة دائما تجاه الآخرين، الذين لا يزالون غير راضين وغاضبين ويشككون دائما.. أولئك الذين يعيشون على الآخرين.. ستبقى هذه الأنواع الستة من الناس مليئة بالحزن .. كلما أمكننا إنقاذ أنفسنا من هؤلاء المستوطنين".

وأعرب الفنان العالمي وأيقونة السينما الهندية، في وقت سابق، عن شكره الشديد لمن صلوا من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد إعلان إصابته بمرض "كوفيد 19"، حيث عبر عن امتنانه للمعجبين، قائلا: "لن أتمكن من التعبير عن امتناني الشخصي". وأقام عشاق أميتاب باتشان الصلوات الاثنين، من أجل شفائه بعد إصابته مع أفراد عائلته بالفيروس التاجي.

ولا يزال باتشان وابنه أبهيشيك في المستشفى، فى حين تخضع زوجة ابنه الممثلة وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راى باتشان وحفيدته البالغة من العمر ثمانية أعوام للحجر الصحي المنزلي بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

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