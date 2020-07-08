"ببجي موبايل" تعاقب 10 آلاف لاعب "غشاش" لمدة 10 سنوات

متابعة الامارت اليوم

قالت الشركة المطورة للعبة "ببجي موبايل"، إن فريق عملها لا يتسامح أبداً مع غش اللاعبين ضمن اللعبة، وتابعت في بيان لها لقد اكتشفنا من خلال تعليقات اللاعبين، أن هناك طريقة جديدة للغش وهي أن تقوم طلقة واحدة بقتل اللاعبين ثم يؤدي ذلك إلى عكس شاشاتهم مؤقتًا.

واختتمت، اتخذ فريقنا على الفور الإجراءات اللازمة وتعقّب اللاعبين الذين استخدموا أسلوب الغش هذا، وحظر فريق العمليات أكثر من 10000 لاعب لمدة 10 سنوات لعرقلة بيئة اللعبة، ولن يتساهل فريقنا مع اللاعبين الذين يستخفون ببيئة اللعبة النزيهة ويستخدمون أساليب غش كهذه.

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