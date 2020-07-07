علماء يطورون روبوتاً مخصصاً لجمع العينات الطبية عن بعد

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

طور المعهد الكوري للآلات والمواد التابع لوزارة العلوم وتقانة المعلومات والاتصالات في كوريا روبوتاً مخصصاً لجمع العينات عن بُعد، ويغني هذا الروبوت عن الحاجة إلى الاتصال المباشر بين العاملين الطبيين والمرضى عند أخذ العينات من مجرى التنفس العلوي لمن تظهر عليهم أعراض.

وقد تكون له استخدامات مهمة جداً في إطار التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19. والروبوت رخيص الثمن، وحجمه صغير نسبياً، ما يجعله حلاً عملياً يناسب مختلف البيئات الطبية. ويتفاعل هذا الروبوت مع المرضى بالاعتماد على جهاز تحكم يتحكم فيه العاملون في المجال الصحي. ويستخدم الروبوت مسحة طبية قابلة للاستبدال لأخذ عينات من أنف المريض أو فمه، ووفقاً لموقع تك إكسبلور، يدعم النظام أيضاً الاتصال المرئي والصوتي بين الأطباء والمرضى. وبإمكان العاملين في المجال الصحي التحكم بالروبوت عند متابعتهم لموضع المسحة في أنف المريض أو فمه على الكاميرا. ومن المتوقع أن يخفض الروبوت الجديد خطر الإصابة بـ«كوفيد-19»، والأمراض المعدية الخطرة لدى العاملين في المجال الطبي. وقال الدكتور جونهو سيو من المعهد الكوري للآلات والمواد «تتيح التقنية أخذ العينات من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أمراض عالية الخطورة، دون الاتصال المباشر معهم».

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