10 مسلسلات هندية مدبلجة على «آوان» بالمجان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن إدراج مجموعة من أهم الأعمال الدرامية والمسلسلات الهندية المدبلجة إلى اللغة العربية، عبر منصة «آوان» الرقمية.

وتأتي الأعمال الجديدة في إطار الشراكة بين «آوان» ومنصة «وياك» المخصصة للفيديو عند الطلب، التي تتوجه إلى الجمهور العربي من خلال توفير مسلسلات وأفلام هندية حصرية وبرامج ترفيهية، والتابعة لشبكة «زي»، التي تصل إلى أكثر من مليار مشاهد على الصعيد العالمي.

وتضم قائمة الأعمال الهندية المدبلجة إلى اللغة العربية 10 مسلسلات، ستتاح للجمهور متابعتها مجاناً عبر منصة «آوان» الرقمية، وهي: «أسرار بناتي»، «بيغوسراي»، «نقطة على السطر»، «دقة قلب»، «في الانتظار»، «من أنا؟»، «أحبك وأكثر»، «قدري ونصيبي»، «دائماً عالبال»، و«سكن الطالبات»، وتضم الأعمال نخبة من الفنانين والمشاهير والوجوه الجديدة. يشار إلى أن منصة «آوان» الرقمية، التي أطلقها قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، في 2011، تعد أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط.

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