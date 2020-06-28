محمد هنيدي يصوّر «النمس والإنس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهى النجم، محمد هنيدي، من تصوير مشاهد خارجية عدة في شوارع القاهرة، في فيلمه الجديد «النمس والإنس»، التي جمعت بينه وبين الفنانتين صابرين ومنة شلبي، وآخرين من النجوم، حيث عاد هنيدي، أمس، للاستوديو لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية. وفيلم «النمس والإنس» من بطولة محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومى فؤاد، حيث يعود محمد هنيدى بفيلم «النمس والإنس» إلى السينما بعد غياب ثلاث سنوات، حين قدم آخر أعماله وهو فيلم «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» عام 2017، بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفي لبيب.

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