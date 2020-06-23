نجم «قلب العقرب».. أكبر بكثير ممّا ظن العلماء

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

توصل فريق دولي من الباحثين إلى أن أنتاريس أو قلب العقرب، وهو نجم أحمر عملاق ضخم، أكبر بكثير مما كان العلماء يظنون، وفقاً لموقع سبيس.

ووجدت دراسات سابقة أن قلب العقرب، والذي يبعد نحو 550 سنة ضوئية عن الأرض، والموجود في كوكبة العقرب، أكبر من الشمس بنحو 700 مرة، لكن هذا الرقم يصبح أكبر بكثير عند رصده بطيف مختلف.

وقال إيمون أوجورمان، عالم الفلك في معهد دبلن للدراسات المتقدمة والمؤلف الرئيس لدراسة جديدة عن المشروع المنشور في دورية آسترونومي آند آستروفيزيكس، في بيان «إن بياناتنا لحجم النجم قد تتغير كثيراً اعتماداً على طول موجة الضوء التي نرصد النجم عبرها».

وأضاف أوجورمان «كشفت أطوال الموجة الطويلة في مصفوفة كارل جي بالغة الكبر منطقة الغلاف الجوي للنجم العملاق بما يصل إلى 12 ضعف نصف قطر النجم».

واستخدم الفريق أحدث القراءات من مصفوفة كارل جي بالغة الكبر، ومصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير لدراسة الغلاف الجوي لنجم قلب العقرب.

وتعد النجوم الحمراء العملاقة الضخمة أكبر النجوم في الكون حجماً، لكن كتلتها ليست الأكبر. وهي باردة نسبياً وتتشكل من نجوم تبدأ بالانهيار على ذاتها، وعند انتهاء دورة حياتها، تنهار وتتحول إلى مستعر أعظم.

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