بأمر من عائلة "بيتي": الرئيس ترامب ممنوع من تقديم هذه الأغنيات

المصدر: د ب ا

تسعى عائلة الفنان الموسيقي ونجم الروك توم بيتي، الذي توفي عام 2017، إلى منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن يؤدي أعمالا للمغني وكاتب الأغاني خلال تجمعات حملاته الانتخابية.

وقالت أسرة المغني على صفحة "توم بيتي آند هارتبريكرز" على فيسبوك إن ترامب أدى أغنية "لن أتراجع" خلال حملته الانتخابية في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما، مساء السبت.

وكتبت الأسرة في منشورها صباح الأحد إن "بيتي لم يرد أبدا أن يتم استخدامه أغنية من أغانيه في حملة كراهية. إنه كان يحب جمع الناس سويا".

وقالت إن "كلا من الراحل توم بيتي وأسرته يعارضان بشدة العنصرية والتمييز من أي نوع".

وقالت الأسرة إنها "أصدرت إخطارا رسميا لحملة ترامب بالتوقف والكف عن ذلك" مذيلا بتوقيع بنات بيتي، وأرملته وزوجته السابقة.

وكان أوزي أوزبورن وإلتون جون ورولينج ستونز وأديل قد انتقدوا ترامب من قبل لأداء أغانيهم في مناسبات سياسية.

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