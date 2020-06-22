6 ملايين دولار لغيتار كورت كوباين

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

بيع غيتار استخدمه العازف الراحل، كورت كوباين، خلال تسجيله حفلته الموسيقية الشهيرة «أنبلاغد» مع فرقة نيرفانا عام 1993، أول من أمس، بستة ملايين دولار، في مزاد نظمته دار «جوليينز أوكشنز»، في ما يشكل سعراً قياسياً لآلة غيتار.

واشترى الغتيار رجل الأعمال الأسترالي، بيتر فريدمان، الذي حضر شخصياً المزاد في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية. وفريدمان هو مؤسس شركة «رود مايكروفونز» التي تصمم الميكروفون، كما قالت الدار في بيان.

وقال فريدمان إنه ينوي عرض الآلة في مدن عدة عبر العالم، على أن يذهب ريع المعارض إلى جمعيات خيرية تدعم الوسط الفني.

وتجاوز السعر بكثير القيمة المقدرة للغيتار، التي حددتها در جوليينز بمليون دولار. وكان أغلى غيتار في العالم حتى الآن هو من طراز «فندر ستراكوكاستر»، استخدمه العازف في فرقة بينك فلويد البريطانية، ديفيد غيلمور. وبيع الغيتار المسمى «بلاك سترات» بسعر 3.975 ملايين دولار خلال مزاد نظمته دار «كريستيز» في يونيو 2019، وذهب ريعه لجمعيات خيرية. وغيتار كوباين هو طراز نادر من صنع شركة «مارتن» الأميركية يعود لعام 1959، وصنعت منه 302 آلة فقط. وشكلت حفلة «أنبلاغد»، المسجلة بنيويورك في 18 نوفمبر 1993 ذروة مسيرة فرقة «نيرفانا» للروك الأكثر تميزاً في التسعينات. وكانت الفرقة قد أدت في الحفل أشهر أغانيها، فضلاً عن أغنية ديفيد بووي «ذي مان هو سولد ذي ورلد» بشكل لافت.

وأتى الحفل قبل أقل من ستة أشهر على انتحار كورت كوباين، الذي كان يعاني الاكتئاب في الخامس من أبريل 1994.

وانتحر كوباين قبل صدور «أنبلاغد» الذي احتل صدارة مبيعات الأسطوانات مع طرحه في نوفمبر 1994.

السعر تجاوز بكثير القيمة المقدرة التي حددتها دار «جوليينز أوكشنز».

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