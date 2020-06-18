بانتظار النتائج..18 متطوعا يأخذون اللقاح التجريبي الروسي ضد "كورونا"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد تم حقنه لـ18 متطوعا في أحد مستشفيات موسكو. وقالت الدفاع الروسية، بحسب وكالة "تاس" الروسية، و"روسيا اليوم" إنه تم حقن أول 18 متطوعا، باللقاح التجريبي ضد مرض كوفيد-19، وأن المتطوعين يخضعون للمراقبة في مستشفى "بوردينكو" العسكري بموسكو.

وبدأت وزارة الدفاع الروسية، بالاشتراك مع مركز "جامالي" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الاختبارات السريرية للقاح المركب الروسي للوقاية من كوفيد-19. وفي 16 يونيو أعلنت الصحة الروسية، السماح ببدء الاختبارات السريرية في مستشفى "بوردينكو".

وأضافت وزارة الدفاع: "وفقا لنتائج الفحص النهائي، للمتطوعين الذين كانوا في عزلة لمدة أسبوعين، تم اختيار المجموعة الأولى من المشاركين في التجربة وعددهم 18 شخصا، تم تطعيمهم باللقاح في 18 يونيو. تم تطعيم أحد مكونات اللقاح لتسعة متطوعين والثانية للباقين".

وتم التأكيد على أنه تم استخدام اللقاح تحت إشراف أكثر المتخصصين خبرة في مستشفى "بوردينكو". وأضافت الرسالة "أن التلقيح تم بالتوافق التام مع خطة العمل دون حوادث أو مضاعفات ونحن بانتظار النتائج".

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