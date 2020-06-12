توم بيشو: التوهّج يعني أنّك سعيدة ومفعمة بالحيوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد برايمر TOUCHE ÉCLAT BLUR PRIMER UNIVERSAL الأكثر مبيعاً، يُضاف اليوم إلى المجموعة مستحضر جديد، يمنح لمسة فضيّة برّاقة، تعزّز الإشراقة، وتُخفي الشوائب. وعلى غرار سلفه الذهبي، عُزّزت تركيبة البرايمر الجديد بجزيئات لامعة، تُضفي تألقاً على البشرة. ويتّسم هذا البرايمر بسحر TOUCHE ÉCLAT الناشر للضوء في جِل شفّاف يملّس سطح البشرة، ويُعزّز إشراقتها.

ويُناسب اللون الفضي البشرة ذات اللون الداخلي البارد، في حين أنّ المستحضر الأصلي الذهبي هو لون مناسب للجميع، ويُضفي تألقاً ذهبياً خفيفاً على الألوان الأكثر دفئًا. يُمكن استخدامه بمفرده، أو تحت الفاونديشن، للتألق بإشراقة متميّزة.

ويقول بيشو «التوهّج، بالمعنى الفعلي العميق للكلمة، يعني أنّك سعيدة ومفعمة بالحيوية. هذه هي الإطلالة التي نرغب في الحصول عليها عندما نتحدّث عن المكياج المتوهّج. يتمثّل الأمر في إضفاء سمة معيّنة على البشرة، تتيح لتوهّجك الخاص أن يسطع. الأمر أشبه بالنظر إلى قطعة من البلّور الصخري. تلاحظين أنّها كمدة بعض الشيء بحيث تبدو قوية، إلّا أنّها تتّسم في الوقت عينه بالصفاء والرقّة والهشاشة».

ورداً على سؤال إن كانت صيحة الكونتورنغ القوي لم تعُد رائجة، وبات التركيز الأكبر الآن على الحصول على بشرة صحيّة ومتوهّجة، قال بيشو إنّ صيحات الموضة تبطل مع الوقت، أمّا الجمال الحقيقي فيدوم إلى الأبد. لا شكّ في أنّ الكونتورنغ أداة رائعة، إلّا أنّ الكونتورنغ القوي لا يُناسب الجميع. كانت الإطلالات كمدة للغاية، ما أفقد البشرة توهّجها، لذا فأنا سعيد بأنّه بات لدينا كونتورنغ أكثر شفافية. بات بالإمكان الحصول على نفس نتيجة الوجه المحدّد، لكن بشكل أنعم، ومع تعزيز التوهّج.

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