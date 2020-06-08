4 طرق للتخلص سريعاً من حساسية الأنف

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

يعاني الكثيرون من انسداد الأنف في حالات معينة، وخصوصا عند الزكام، ويمكن أن تمر الحالة بسلام من تلقاء نفسها، ولكن بعض الحيل البسيطة يمكن أن تسرّع بزوال هذه الحالة، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

ولكن ما الذي يسبب انسداد الأنف؟

هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى انسداد الأنف. وعادة، يحدث ذلك بسبب التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية، نتيجة البرد أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.

وتوجد طرق سهلة عدة لفتح الأوعية الدموية، والتخلص من مشكلة انسداد الأنف:

حافظ على الرطوبة: شرب الماء طوال الطريق سيخفف من احتقان الأنف، ويسهم في دفع السوائل للخارج. ويُنصح هنا بشرب شاي الأعشاب الدافئ والعصير الطازج.

أخذ حمام ساخن: يساعد البخار الناتج عن الاستحمام، على تخفيف المخاط والتخلص من الالتهاب. وسيسمح ذلك بالتنفس بشكل صحيح من خلال الأنف لفترة قصيرة. ويمكن أيضا تبخير الوجه في حوض ساخن، مع منشفة على الرأس والاسترخاء وأخذ أنفاس عميقة من البخار.

المرطب: يقوم بتحويل الماء إلى رطوبة، التي تملأ الهواء وتساعد على فتح الأنف المسدود، لذلك يمكن أن يهدئ المرطب الأنسجة المتهيجة والأوعية المتورمة. وتعمل أجهزة الترطيب أيضا على تخفيف المخاط في الجيوب الأنفية، ما يساعد على إفراغ السوائل في أنفك.

مزيلات الاحتقان: جرب استخدام دواء مزيل للاحتقان لتقليل التورم وتخفيف الألم. ويمكن أن يكون انسداد أنفك بسبب الحساسية، لذا قد ترغب في تجربة تناول مضادات الهيستامين أو أدوية الحساسية.

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