دُمى «شارع سمسم» تناهض العنصرية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

يستضيف برنامج «سيسيمي ستريت» أو (شارع سمسم)، وهو برنامج أطفال شهير، فعالية متلفزة تتيح للأطفال وآبائهم طرح أسئلة حول العنصرية في الولايات المتحدة، فيما تكافح البلاد في ما يتعلق بالدور الذي يلعبه العرق والتمييز في المجتمع.

ويتحدث إلمو، الدمية الحمراء الذي يعد من أكثر الشخصيات المحبوبة في البرنامج، مع والده لوي، عن معنى كلمتَي «احتجاج» و«عنصرية» في مقطع افتتاحي من البرنامج.

ويجيب الأب: «ليست كل الشوارع مثل سيسيمي ستريت»، موضحاً أن الاحتجاجات تسمح للأشخاص بالعمل معاً «لتحسين الأوضاع». ويعترف الأب في البرنامج بأن المتظاهرين «حزينون ومنزعجون، ولهم كل الحق في أن يكونوا كذلك، يا إلمو الناس مستاؤون لأن العنصرية مشكلة كبيرة في بلدنا».

ويشعر إلمو بحيرة أيضاً حول سبب معاملة الناس لبعضهم بشكل مختلف بناء على لون بشرتهم. وتُبث الفعالية، التي تأتي في أعقاب وفاة جورج فلويد بولاية مينيسوتا، عبر قناة «سي إن إن» الإخبارية.

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