فرقة كورية جنوبية تتبرّع بمليون دولار لـ «حياة السود مهمة»

المصدر: سيؤول - رويترز

قالت شركة «بيج هيت إنترتينمنت»، أمس، إن فرقة «بي.تي.إس» الكورية الجنوبية الشهيرة تبرعت بمليون دولار لحركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة)، لدعم الاحتجاجات الأميركية ضد وحشية الشرطة.

وكتبت الفرقة المكونة من سبعة أعضاء، على حسابها على «تويتر» يوم الخميس الماضي، أنها ضد العنصرية والعنف مع وسم «بلاك لايفز ماتر». وأضافت: «نحن نقف ضد التمييز العنصري، ندين العنف، أنت وأنا وجميعنا لدينا الحق في أن نلقى الاحترام.. سنقف معاً». وانتشر الوسم بين محبي الفرق الموسيقية الكورية، لتبدأ موجة جديدة من التبرعات تحت وسم لنماثل المليون. وشجع التفاعل قاعدة المعجبين بالفرقة من الشباب على الدعوة لجمع مليون دولار، لمضاهاة المبلغ الذي أعلنت الفرقة تبرعها به.

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