دراسة تحذرمرضى ضغط الدم من مخاطر"كورونا"المضاعفة

المصدر: متابعة الامارات اليوم

حذرت دراسة جديدة مرضى ارتفاع ضغط الدم نتائج مرضية خطيرة في حال أصيبو بفيروس كورونا لأن احتمال وفاتهم من مضاعفات الإصابة يتضاعف مرتين أكثر من غيرهم

وقام باحثون في الصين وإيرلندا بمراجعة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي أدخلت مستشفى هيوشنشان في ووهان بين 5 فبراير و15 مارس، الماضي وتبيّن أن ما يقرب من 30% من المرضى، أي 850 مريضاً، يملكون تاريخاً من ارتفاع ضغط الدم. بحسب موقع " دوتشي فيلا" الألماني.

وحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "يوروبيين هارت جورنال" فقد توفي 4 % من هؤلاء المرضى مقارنة بما يزيد قليلا عن 1 % من 2027 مريضاً لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وبعد تحديد السن والجنس والحالات الطبية الأخرى، حسب الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الوفاة مرتين لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وأكد المشرف على الدراسة فاي لي، طبيب القلب في مستشفى شيجينغ في شيان الصينية "من المهم أن يدرك المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الوفاة بكوفيد-19".

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