شهر 5 الماضي الأكثر سخونة بين شهور مايو على الإطلاق منذ 1981

المصدر: ا ف ب

شهد العالم الشهر الفائت أكثر أشهر مايو سخونة على الإطلاق، بحسب هيئة “كوبرنيكوس” الأوروبية المتخصصة في شؤون التغير المناخي التي تحدثت عن درجات حرارة أعلى بكثير من المعدل الطبيعي خصوصا في المنطقة القطبية الشمالية.

وأشارت الهيئة الأوروبية في بيان إلى أن مايو الفائت شهد مستوى حرارة أعلى بـ0,63 درجة مئوية من معدل درجات الحرارة في هذا الشهر خلال الفترة بين 1981 و2010، ما يجعله أكثر أشهر مايو حَرّاً منذ بدء تسجيل البيانات في هذا المجال”. وفاق معدل الحرارة خلال الشهر الماضي ذلك المسجل في مايو من عامي 2016 و2017.

وأوضحت هيئة “كوبرنيكوس” أن أعلى درجات الحرارة مقارنة بالمعدل الطبيعي سجلت في سيبيريا حيث فاقت هذا المعدل بحوالى 10 درجات مئوية.

وفي شمال غرب المنطقة، لم يحصل قبلا انهيار للجليد في نهري أوب وإينيسي في هذا الوقت الباكر وفق “كوبرنيكوس”.

وقد كان الربيع حارا بصورة خاصة في جزء كبير من المنطقة القطبية الشمالية خصوصا في غرب ألاسكا وأيضا في أنتركتيكا.

وعلى المستوى العالمي، أشارت الهيئة الأوروبية إلى أن الأشهر الاثني عشر الأخيرة (من يونيو 2019 ومايو 2020) سجلت مستوى حرارة مماثلا لذلك المسجل في الفترة الموازية الأكثر حرا أكتوبر 2015 إلى سبتمبر 2016) مع 0,7 درجة مئوية أعلى من المعدل.

وبسبب الاحترار المناخي المتأتي من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الناجمة عن النشاطات البشرية، ازداد معدل الحرارة في العالم بأكثر من درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، ما أدى إلى ازدياد في الأحداث المناخية القصوى بينها موجات الحر والجفاف والفيضانات.

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