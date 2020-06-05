القبض على هندي متورّط في قتل أنثى فيل حامل بـ «فاكهة مفخخة»

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

قال وزير شؤون الغابات والبيئة بولاية كيرالا الهندية كيه راجو اليوم الجمعة إنه تم القبض على شخص في الولاية تردد أنه تورط في قتل أنثى فيل حامل.

وأضاف أن آخرين يخضعون للتحقيق في مقتل أنثى الفيل التي فارقت الحياة عقب تناولها فاكهة مليئة بمفرقعات. وأثار الحادث موجة غضب واسعة النطاق في الهند.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أنثى الفيل وهي تغمس فمها وخرطومها في المياه لتخفيف الألم الذي لحق بها عقب تناولها فاكهة الأناناس المفخخة.

وقال سوريندرا كومار، أحد مسؤولي حماية الحياة البرية في كيرالا، إن تقرير التشريح الأولي يشير إلى أن أنثى الفيل أصيبت بجروح في فمها، ولم تتمكن من تناول الطعام لأيام عدة.

وكانت أنثى الفيل قد ضلت طريقها الشهر الماضي، ودخلت إحدى القرى بمنطقة بالاكاد القريبة من متنزه وطني مجاور. وأكلت فاكهة مخلوطة بمواد متفجرة، يعدها السكان المحليون لحماية محاصيلهم من الخنازير البرية والحيوانات الأخرى.

وأصيبت أنثى الفيل بجروح خطيرة، ونفقت في نهاية المطاف على ضفة نهر في 27 مايو الماضي.



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