الأزهر: صلاة الجمعة غداً "بدون جمهور"

المصدر: د ب ا

أعلن الأزهر الشريف اليوم الخميس عن إقامة صلاة الجمعة غدا في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور.

وقال الأزهر ، في بيان صحفي إن ذلك يأتي مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر أن خطبة الجمعة المقبلة سيلقيها الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ب الأزهر ، عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد".

وأشار إلى أن الخطبة ستبث على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وتعد هذه أول صلاة جمعة تقام في الجامع الأزهر، منذ قرار الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بوقف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتًا بالجامع الأزهر في 21مارس الماضي ، نتيجة لانتشار وباء كورونا.



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