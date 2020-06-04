الأوقاف الأردنية: توزيع كمامات على المصلين وأكياس للأحذية وخطبة الجمعة 10 دقائق فقط

المصدر: بترا

أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، اليوم، أنها وزعت 100 ألف كمامة على المساجد، و12 ألف سجادة مفردة، لغايات توزيعها على المصلين الذين لا يحضرون معهم كمامة أو سجادة. استعدادا لإقامة صلاة الجمعة يوم غد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها عملت على تعقيم جميع المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة، لتكون جاهزة أمام المصلين.

وأضافت أنه تم تحديد مكان الصلاة داخل المسجد لكل مصل تحقيقا للتباعد الجسدي بين المصلين، لافتة إلى أن نصائح أهل العلم والاختصاص أكدت أن خير وسيلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد هو التباعد الجسدي. كما اعلنت الوزارة أنه تم عمل العديد من الإجراءات منها توفير أكياس لوضع الأحذية حتى لا يتم التزاحم بين المصلين عند الدخول والخروج من المساجد، وإغلاق كولرات المياه، والتأكيد على فتح جميع أبواب المساجد عند خروج المصلين؛ لعدم الاكتظاظ والتخفيف من الازدحام.

وأشار إلى أن خطبة الجمعة ستكون قصيرة لا تتجاوز 10 دقائق.

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