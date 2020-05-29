في أميركا.. تحذير من فئران "متوحشة" تهاجم البشر بسبب الإغلاق

المصدر: متابعة الامارات اليوم

حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أميركا من سلوك "غير معتاد أو عدواني" يطرأ على الفئران بعد أكثر من شهرين من الإغلاق البشري، ما أدى إلى عجز هذه القوارض من العثور على الغذاء الذي اعتادت الهثور عليه في نفايات المطاعم، والقمامة في الشوارع.

وبحسب المركز فإن هذه القواض بدأ تأخذ منحة عدائي، ومنها ماصار متوحشا، يلجأ إلى التهام حيوانات أخرى من فصيلته او مهاجمة فضائل أخرى، وبعضها بدأ بمهاجمة الانسان.

ورصدت مستويات مرتفعة من السلوك العدواني الجديد للفئران في مدينة نيويورك الأميركية، حيث نشرت تقارير متزايدة عن محاولات لأكل لحوم بشرية، وفي نيو أورليانز، حيث رصد سلوك الفئران العدواني غير المعتاد بكاميرات المراقبة. بحسب " سكاي نيوز".

وقال تشارلز مارسالا، وهو مرشد السياحي في شارع بوربون بمدينة نيو أورليانز، لشبكة "سي بي إس نيوز": "حين كنت أدير الكاميرا الخاصة بي، هناك حوالي 30 فارا في الزاوية، كانت تتغذى على شيء ما في الشارع".

وتضمنت الشكاوى في مدينة شيكاغو تقارير عن إصابات في مربعات سكنية، حيث تسعى القوارض إلى مصادر جديدة للغذاء.

وتوقع بعض خبراء القوارض زيادة عدوان الفئران التي تسكن الحضر، حيث قال بوبي كوريجان، خبير القوارض، لصحيفة "واشنطن بوست": "تعتمد نسبة كبيرة من هذه الفئران في مدننا على الطعام الليلي، وتحصل عليه من المطاعم والفنادق والحانات ومحلات الشطائر، وكل ما يستهلكه الإنسان أثناء التنقل".

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