طوره علماء بريطانين.. جهاز استنشاق يقاوم "كورونا" في مراحله الأولى

المصدر: متابعة الامارات اليوم

طور علماء ف بريطانيا جهازا للاستنشاق يقولون أن بإمكانه مقاومة الفيروس وخاصة في أول علامة على الأعراض. وبدأت Synairgen، وهي شركة لتطوير الأدوية مقرها ساوثامبتون، اختبار جهاز استنشاق لدى مرضى "كوفيد-19". بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتشمل التجربة، التي تسمى SG016، نحو 220 مريضا يجري منحهم جهاز الاستنشاق في غضون 3 أيام من ظهور أعراض المرض عليهم .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد مارسدن: "يسعدنا حقا أن نتمكن من توسيع التجربة لتشمل المرضى في البيئة المنزلية، التي تمكننا من اختبار الدواء في وقت مبكر جدا أثناء المرض. وإذا نجحت، فإننا نأمل في حماية الرئتين ومنع تطور مرض الجهاز التنفسي السفلي الشديد، الذي يضع نظام الرعاية الصحية تحت هذا الضغط. وسررنا أيضا بتقدم تجربة SG016 في بيئة المستشفى، ونتطلع إلى الإعلان عن بيانات الخط العلوي في يوليو".

ويقدم جهاز الاستنشاق بروتينا طبيعيا يسمى (IFN-beta) مباشرة في الرئتين، بحيث يدير استجابات الجسم المضادة للفيروسات، ويقلل تلف الخلايا ويمنع الفيروس من التكاثر. ويأمل الباحثون أن يتم نشر أجهزة الاستنشاق بسرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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