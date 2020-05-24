دبي تشهد احتفالات افتراضية بعيد الفطر السعيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفل سكّان دبي بعيد الفطر السعيد بطرق جديدة مبتكرة، تضمن التزامهم بالتوجيهات التي تحث على التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل حفاظاً على سلامتهم. وتسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء في ما يلي على أفضل الطرق التي تمكن أفراد العائلة من الاستمتاع بأجواء العيد والتواصل دون مغادرة المنزل:

«مباشر من دبي»

نظراً إلى النجاح الكبير الذي حققه برنامج «مباشر من دبي»، خلال شهر رمضان المبارك، أعلن «جدول فعاليات دبي» عن تمديد برنامج الفعّالية ليقدّم جلسات ترفيهية، خلال عطلة عيد الفطر السعيد. ويشمل البرنامج العديد من الأنشطة والجلسات التفاعلية، التي تقدّمها مجموعة من أفضل المواهب في دبي من عالم اللياقة البدنية والطبخ والرقص والفنون والثقافة، وغيرها الكثير. وتهدف هذه المبادرة إلى الترفيه عن أفراد العائلة، ومنحهم أنشطة تفاعلية لتعلّم مهارات جديدة أثناء وجودهم في المنزل. وسيتم الكشف عن تفاصيل البرنامج عبر صفحة «جدول فعاليات دبي» على «إنستغرام»، ومن المتوقع أن يشمل البرنامج مشاركة طهاة وموسيقيين ومدرّبي لياقة بدنية وخبراء في الأعمال الحرفية.

«بيرل إف إم»

تقدّم إذاعة «بيرل إف إم» سلسلة جديدة خاصة بالعيد، سيتم بثها يومياً من اليوم الأحد حتى السبت المقبل، عبر صفحتها على «إنستغرام». وتتضمن هذه السلسلة مجموعة من العروض التي تناسب الأطفال من مختلف الفئات العمرية، حيث يمكنهم استكشاف عالم الكتب مع «عيديتنا»، والمشاركة في الألعاب مع رمزي خليفة، واكتشاف بعض الخدع مع «ماجيك فيل»، ليستمتعوا بأوقاتهم خلال إجازة العيد.

«التواصل الحضاري»

يهدف مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري إلى بناء جسور التعاون والتقارب بين مختلف المجتمعات، وسيقوم المركز خلال العيد ببث ثلاث جلسات مباشرة عبر صفحته على «إنستغرام» بمشاركة خبراء ثقافيين. وسيستضيف عبدالله السركال، مدير مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، ندوةً خاصة للحديث حول الجوهر الحقيقي للعيد خلال أول أيام العيد، فيما يتحدّث أحمد الجافلة، مدير البروتوكول في مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، عن عيد الفطر في التاريخ، وكيف احتفل أبناء المنطقة بهذه المناسبة في مختلف العصور. والثلاثاء، آخر أيام العيد، يتحدّث ريادي الأعمال محمد كاظم، الشريك المؤسس لعلامة الأحذية الراقية المحلية «تماشي»، عن إحياء العادات والتقاليد المتعلّقة بالعيد ودورها في إلهام سكّان المدينة.

علي ومينا

يقدم الثنائي الكوميدي الشهير علي السيد ومينا ليشيوني، عرضاً مباشراً عبر صفحة «دبوميدي» على «فيس بوك»، اليوم، وسيشهد العرض مشاركة عدد من الضيوف والموسيقيين، وتتخلله الأجواء الكوميدية والعروض البهلوانية والعديد من المفاجآت. ويمكن للضيوف من جميع الفئات العمرية حضور هذا العرض، لكن يتوجّب عليهم الحجز مسبقاً لضمان الحصول على مقعد افتراضي.

فير داس في المنزل

يؤدي الممثل الكوميدي الهندي الشهير، فير داس، عرضاً كوميدياً خاصاً من منزله في 28 مايو أمام جمهور كبير سيتابعه من خلف شاشات أجهزة الكمبيوتر والهاتف. ويأتي عرض «ها ها حبيبي» للترفيه عن سكّان الإمارات، في ظل التزامهم بالعمل من المنزل، وبعيداً عن محتوى التلفزيون التقليدي.

أنشطة وجلسات تفاعلية يقدّمها أفضل المواهب في عالم اللياقة والطبخ والرقص والفنون.

استكشاف الكتب مع «عيديتنا»، والألعاب مع رمزي خليفة، واكتشاف الخدع مع «ماجيك فيل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news