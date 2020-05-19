ماقصة "مرزوقة" و"أبو قحط" التي شغلت رواد " تويتر"؟!

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تداول مغردون ومشاهير ولاعبو كرة قدم اسمي "مرزوقة" و"أبو قحط" بشكل غير مسبوق على تويتر، ووصلت إلى مئات الآلاف، وانقسموا إلى فريقين كل يشجع أحدهما.

ومن المشاهير الذين تفاعلوا مع "مرزوقة" و"أبو قحط" الفنانة اللبنانية إليسا، وهيفاء وهبي، وبلقيس، وأحلام، ونادين نسيب نجيم، ولاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس وزوجته اللبنانية دانيلا سمعان، والممثل المصري محمد هنيدي، والحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي بالعربية.

بدأت الحكاية التي شغلت مئات الآلاف هذه الأيام عن طريق الصدفة حيث قام مغرد سعودي بتنظيم مسابقة تصوير بسيطة وشروطها واضحة، وحدد ثلاث جوائز مالية زهيدة لصاحب "أفضل صورة" تنال أكبر عدد من تفاعل "الإعجاب"، شريطة أن تكون من تصويره فقط.

وما إن شارك مئات آلاف المغردين بأصواتهم، حتى انحصرت المسابقة بين فريق "مرزوقة" وفريق "أبو قحط"، وتحولت إلى تحد واسع بين "الرجال والنساء".

صورة مرزوقة تظهر مشروبين من القهوة مع خلفية لغروب الشمس وأشجار النخيل، و تتضمن صورة لاصقة على الصورة تظهر أحرف "BFF" أي: "أفضل صديقة للأبد". أما صورة أبو قحط فتظهر نارا مشتعلة وحولها أباريق شاي.

وبعد ساعات من المنافسة الشرسة والتي شارك بها نجوم عرب واستقطبت اهتمام العالم، فازت صورة مرزوقة بالتحدي وحظيت على أكثر من 1.3 مليون إعجاب. أما صورة أبو قحط فقد حصلت على ما يقارب 800 ألف إعجاب.

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