115 مليون دولار تبرعات «رايز آب نيويورك»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

جمع حدث خيري يذهب ريعه إلى جمعيات في نيويورك، شارك فيه الكثير من المشاهير، أول من أمس، تبرعات قيمتها 115 مليون دولار. وقدمت الحدث، الذي استمر لساعة، الممثلة وكاتبة السيناريو والمنتجة تينا فاي، التي كشفت في نهاية البرنامج بتأثر إجمالي التبرعات. وسيذهب ريع الحدث بالكامل إلى جمعية «روبن هود»، التي تتعاون مع أكثر من 250 جمعية لمكافحة الجوع، ومساعدة المعوزين على إيجاد مسكن أو عمل. ومنذ بدء إجراءات العزل في الولايات المتحدة، سجل 831 ألف شخص، للحصول على مخصصات البطالة، أي نحو 10% من السكان، و18% من اليد العاملة.

وقد ترتفع قيمة التبرعات، إذ لايزال بالإمكان التبرع في ختام البرنامج، الذي كان تحت عنوان: «رايز آب نيويورك».

وخلال الحدث، الذي أتى بالتعاون مع المجموعة الإعلامية «أي هارت راديو»، أدى فنانون عديدون من منازلهم أغاني، ومن بينهم ماريا كاري وبون جوفي وستينغ وبيلي جويل. وعندما أدى الأخير أغنية «ميامي 2017»، التي تصف جحيم نيويورك عام 1976، كان برج إمباير ستيت بيلدينغ يغير ألوانه على إيقاع الموسيقى.

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