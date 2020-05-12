العلماء يقتربون من صنع ذاكرة أصغر وأكفأ وأسرع

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

اقترب العلماء من الوصول إلى شكل جديد من تخزين البيانات الرقمية؛ سموه ذاكرة «مضمار السباق»، ويتوقع أن يقلب مفاهيم تخزين البيانات، ويعزز قوة الحواسيب، مع الوصول إلى تصنيع تقنيات تخزين أصغر وأكفأ وأسرع.

ونقلت مجلة «ساينتيفيك ريبورتس»، عن مؤلف البحث الرئيس، ياسين قصاب، الباحث في مركز الظواهر الكمومية في جامعة نيويورك، أن «ذاكرة مضمار السباق قد تصبح بديلاً عن الأساليب التقليدية في تخزين البيانات»

وقال أندرو كينت، أستاذ الفيزياء في جامعة نيويورك والمشارك في البحث، إن «التقنية الجديدة قد تشكل مستقبل التخزين الضخم للبيانات، ولابد من تطويرها كي تصبح في متناول المستهلكين».

وتعتمد جميع أجهزتنا التقنية الحالية على تخزين البيانات بكثافة. وبتزايد الطلب على توفير مساحة تخزين أكبر، يسعى الباحثون إلى ابتكار وتطوير طرائق تحسين آليات التخزين وتعزيز قدراتها وسرعتها وتخفيض حجمها.

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