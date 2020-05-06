أبريل 2020 يقترب من الأكثر حراً

المصدر: باريس - أ.ف.ب

شهد العالم، الشهر الفائت، معدلات حرارة موازية تقريباً لتلك المسجلة في أبريل 2016، وهو الأكثر حراً على الإطلاق، بحسب هيئة «كوبرنيكوس» الأوروبية المتخصصة في شؤون التغير المناخي.

وأشارت «كوبرنيكوس» في بيان، أمس، إلى أن «درجات الحرارة العالمية كانت معادلة عموماً لتلك المسجلة في أكثر أشهر أبريل حراً على الإطلاق (في 2016)». وأشارت إلى أن أبريل 2020 سجل معدل حرارة أدنى من ذلك المسجل سنة 2016 بـ«0.01 درجة مئوية» وهو فارق «لا يُذكر».

غير أن معدل الحرارة خلال الشهر الفائت تخطى بـ0.08 درجة مئوية ثالث أكثر أشهر أبريل حراً المسجل في 2019، وبـ0.70 درجة مئوية المعدل المسجل بين 1981 و2010.

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