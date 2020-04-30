«ماي سمايل دبي».. 10 آلاف كمّامة و150 علاجاً لخط الدفاع الأول والمتعففين

المصدر: ديانا أيوب - دبي

قامت عيادات «ماي سمايل»، بالتعاون مع شرطة دبي، أول من أمس بتوزيع 10 آلاف كمامة و10 آلاف قفاز في دبي، إضافة الى تقديم علاجات مجانية لـ150 حالة لأبطال خط الدفاع الأول والمتعففين، على نحو شهري خلال الأزمة الراهنة. وتهدف هذه المبادرة الإنسانية التي شارك فيها الممثل السوري طلال مارديني، إلى الإضاءة على الدور الإنساني الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الطبية وغيرها، في ظل الأزمة الراهنة.

وأوضح مدير مجموعة عيادات «ماي سمايل»، وسام نقول، أنه بالتعاون مع شرطة دبي تم توزيع نسبة من الكمامات من قبل طاقم العيادة، وفريق من الشرطة، أول من أمس، وستتولى شرطة دبي توزيع الكمية المتبقية في المناطق المناسبة. وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أنه في ظل هذه الأزمة التي تواجهها كل دول العالم، يتعين على أي مؤسسة أن تضافر جهودها مع الجهود التي تقوم بها الدولة، من أجل دعم كل الخطوات والإجراءات الاحترازية للقضاء على الوباء.

وقال الممثل السوري طلال مارديني: «هذه المبادرة لطالما كان الفن الوسيلة التي من خلالها يتم التعبير عن القضايا الإنسانية والمجتمعية التي تؤرق الناس وتمسّ تفاصيل حياتهم اليومية وأوجاعهم وكذلك أفراحهم، ولهذا فإن أبسط ما يمكن أن يقدمه أي فنان خلال الظرف الراهن هو المشاركة بأي مبادرة».

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