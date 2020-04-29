لقاح «كورونا» الصيني يثبت فاعليته على القردة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

طوّر باحثون من شركة «سينوفاك بيوتك» الصينية للصناعات الدوائية لقاحاً تجريبياً لفيروس «كوفيد-19» يقي قردة المكاك من الإصابة بالفيروس، وفقاً لمجلة «ساينس»، يتضمن اللقاح فيروس «سارس-كوف-2» بصورته غير الفاعلة، وفقاً لما ذكره تقرير مفصّل نشر في مخدم «بيو آر إكس آي». وجاء فيه: «تدعم هذه البيانات التطوّر السريري السريع للقاحات الفيروس للبشر».

وبحسب «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، حقن فريق البحث ثمانية قردة مكاك بجرعتين مختلفين. وأدخلوا الفيروس داخل رئتي القردة عقب ثلاثة أسابيع، فسارت العملية دون تأثيرات جانبية، ولم يظهر القردة أعراضاً فيروسيةً، إلا أن مجموعة المراقبة عانت التهاباً رئوياً حاداً نجم عن الإصابة بالفيروس.

وقال فلوريان كرامر، خبير في علم الفيروسات في كلية «ماونت سيناي» الطبية لمجلة «ساينس»: «إنها طريقة قديمة قد تفي بالغرض»، وأضاف: «الأمر الجيد أن منتجي لقاحات كثر، وحتى في الدول محدودة أو متوسطة الدخل هم قادرون على إنتاج اللقاح».

وأشار النقاد إلى أن حجم عينة «سينوفاك» صغير جداً، ولا يمكن تعميم نتائج التجربة. ومازالت إمكانية استخدام اللقاح على البشر بحاجة إلى إثبات، لاسيما أن القردة لا تصاب بالأعراض الشديدة ذاتها التي يصاب بها البشر.

مزج الباحثون خليط أجسام مضادة من مرضى صينيين وإيطاليين وسويسريين وبريطانيين مصابين. واستطاعت الأجسام المضادة تعديل 10 سلالات لفيروس «سارس-كوف-2»، وهو مؤشر إلى قدرتها واسعة الطيف على التعديل، وفقاً للفريق.

وغرّد مارك سليفكا، اختصاصي أمراض المناعة من جامعة أوريغون للصحة والعلوم على «تويتر»: «هذا يوفر دليلاً قوياً على عدم تشكيل الفيروس طفرات تحول دون فاعلية اللقاح».

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