بريطانيا تربط بين "كورونا" ومرض خطير يصيب الأطفال

المصدر: لندن-أ ف ب

تحاول السلطات الصحية البريطانية تحديد رابط محتمل بين وباء "كوفيد-19" ومرض خطير أصاب أخيرا عددا صغيرا من الأطفال، على ما أعلن وزير الصحة مات هانكوك اليوم.

ويشبه هذا المرض الذي ظهر أخيرا داء كاواساكي وهي متلازمة وعائية تصيب الأطفال الصغار ولا تزال أسبابها مجهولة.

وقال الوزير هانكوك في تصريحات لإذاعة "أل بي سي" البريطانية "هذا مرض جديد قد يكون برأينا ناجما عن فيروس كورونا. لسنا متأكدين تماما لأن بعض الأشخاص الذين أصيبوا به لم تثبت إصابتهم مخبريا (بالفيروس). نجري تاليا بحوثا كثيرة لكن هذا الأمر يثير القلق لدينا".

وقال رئيس هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا كريس ويتي الاثنين خلال المؤتمر الصحافي الحكومي اليومي بشأن وباء كوفيد-19 "إنه مرض شديد الندرة، لكني أظن أن ارتباطه بهذا الفيروس أمر قابل للتصديق تماما، على الأقل في بعض الحالات".

ونقلت الجمعية البريطانية للعناية المركزة للأطفال الاثنين تنبيها من الهيئة الإنكليزية للصحة العامة (أن إتش أس إنغلند) بشأن ازدياد طفيف في عدد حالات الأطفال المرضى في أوضاع خطرة، بعضهم يعانون كوفيد-19 وآخرون من غير المصابين بهذا المرض. وتتشابه أعراض هؤلاء مع تلك المسجلة لدى المصابين بمرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة التسممية. ومن بين الأعراض المسجلة لدى المرضى الصغار آلام في البطن واضطرابات في الجهاز الهضمي والتهاب عضلة القلب.

وذكّر رئيس الكلية الملكية لطب وصحة الأطفال راسل فاينر بوجود احتمال ضئيل بأن تتفاقم حالة الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد بصورة خطرة.

وقال في بيان "نعلم أن قلة من الأطفال قد تتدهور صحتهم بدرجة خطرة جراء كوفيد-19، لكن هذا الأمر شديد الندرة"، مضيفا "يبدو أن الأطفال هم من السكان الأقل عرضة لهذه الإصابة".

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