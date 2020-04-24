«كورونا» يصل إلى القطط في أميركا

المصدر: نيويورك - رويترز

أصبحت قطتان في نيويورك هما أول حيوانين أليفين في الولايات المتحدة تثبت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. ويعتقد أنهما أصيبتا بالفيروس بعدوى بشرية من أحد من الأسرتين اللتين تعيشان معهما أو من الجيران.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية: «الحيوانات الأليفة والحيوانات عموماً يمكن أن تصاب بالعدوى. لا توجد أدلة على انتقال الفيروس من الحيوانات الأليفة للبشر».

ولم يصب إلا عدد قليل من الحيوانات الأليفة بالعدوى على مستوى العالم. ووفقاً للرابطة الأميركية للطب البيطري فقد ثبتت إصابة قطة في هونغ كونغ دون أن تظهر عليها الأعراض، بينما شفيت قطة في بلجيكا بعد تسعة أيام من إصابتها بالمرض.

وأفادت جمعية الحفاظ على الحياة البرية، وهي منظمة غير حكومية تدير حديقة حيوانات برونكس في نيويورك، أن الاختبارات أثبتت إصابة خمسة نمور وثلاث لبؤات في الحديقة بمرض كوفيد-19، من بينها نمر لم يصب بالسعال قط. وأضافت أنه لم تظهر على أي حيوانات أخرى في الحديقة أي علامات على الاعتلال.

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