في العزل.. أزواج يكتشفون تفاصيل «الآخر» والحياة داخل المنزل

المصدر: ندى الزرعوني - دبي

تعيش الأسر ظروفاً استثنائية قد لا تتكرر بعد مرور أكثر من شهر على العزل المنزلي، إذ يقضي فيها الأفراد معظم ساعات اليوم معاً، ما كشف سلوكيات لم يكن أفراد العائلة يعرفونها عن بعضهم بعضاً، ووجد فيها البعض الآخر وسيلة للتعرّف من جديد إلى شريك الحياة، بينما تمكن آخرون من اكتشاف تفاصيل حياة مختلفة تماماً داخل المنزل عما كانوا يعتقدون مع انشغالهم خارجه.

وتعتبر نادية مراد (موظفة من دبي) هذه الفترة، التي تعيشها مع زوجها «فترة اكتشاف لبعضنا بعضاً، فزواجنا لم يمر عليه سوى أشهر بسيطة»، مشيرة إلى أن معظم علاقات الزواج الجديدة تحتاج لفترات طويلة، كي يتعرف الشريكان إلى بعضهما بعضاً «إلا أن أزمة كورونا المستجد قلّصت هذه المدة بشكل كبير، إذ أصبحنا أكثر قرباً ومعرفة ببعضنا بعضاً، كما أنه أكثر اهتماماً بتفاصيل عاداتي اليومية، ومشاركتي بها أيضاً».

تقدير أكبر

غالباً تلقب أم حمدان (موظفة من دبي، وأم لثلاثة أبناء) بـ«المرأة الخارقة» بين أسرتها وصديقاتها، كونها حريصة دائماً على أن يكون أداؤها مثالياً في مختلف مجالات الحياة الأسرية، سواء في مسؤوليات المنزل، أو الأبناء، أو شريك الحياة، وهو ما كان - حسب تعبيرها - غالباً يضعها تحت ضغوط كبيرة، تشعر بأنها المسؤولة الوحيدة عنها.

وأضافت: «إلا أنني، وفي الآونة الأخيرة، أشعر بأن الأمر اختلف كثيراً، حيث أصبح زوجي أكثر اهتماماً بتلبية احتياجات المنزل، وتوفير ما نريد، وتفادي أن ينقصنا شيء ضروري، كما أنه أصبح أكثر وعياً لما يقع على عاتقي من مسؤوليات مختلفة في المنزل وخارجه».

الزواج قديماً

في المقابل، أعان العزل المنزلي يوسف أحمد (رجل أعمال من دبي) على أن يرى الزواج من منظور مختلف عن السابق «لقد عادت نظرة الزوج لحياته الأسرية لما كانت قديماً (لا غنى عن الزوجة)، فمع العزل تتحول الخلافات الزوجية إلى مجرد نقاش، يتفادى فيه كلا الطرفين الصدام القوي، أملاً أن يمر اليوم بشكل إيجابي قدر الإمكان، فليس هناك بديل أو مهرب خارج المنزل».

وأشار أحمد إلى أن الحالة كانت مختلفة سابقاً «فغالباً كان يهرب الرجل من المنزل، وتبقى المشكلات معلّقة وفي تراكم مستمر يفضي إلى الانفجار بعد فترة من الزمن، بينما تنتهي المشكلات اليوم بمجرد أخذ حيز من الوقت والمساحة، لقد اكتشفت أن زوجتي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد كي ترضى، فهي إيجابية بقدر كبير، ما جعلني في المقابل ومع مرور الوقت إيجابياً أيضاً، ومقدراً لحياتي الزوجية معها».

أسرة حقيقية

من جانبها، قالت أول خبيرة تسامح ورئيسة جمعية الدراسات الإنسانية في دبي، الدكتورة فاطمة الدربي، لـ«الإمارات اليوم»، إن العزل المنزلي سيعين على عودة التفاف الأسرة، وزيادة الترابط والتماسك الأسري بين الأفراد، هي أحد أهم إيجابيات هذه الظروف الاستثنائية، معتبرة أنها «فترة مثالية وفرصة ذهبية لأولياء الأمور، للخروج بأسر متماسكة ومترابطة، وتحويل هذه المحنة إلى منحة».

ونصحت الدكتورة فاطمة الأم والأب بتخصيص أوقات لكل أفراد الأسرة «كلٍّ على حدة، وتخصيص أوقات أخرى لاجتماع الأسرة معاً بشكل صحي وإيجابي، إذ تحتاج الأم، كما يحتاج الأب، إلى أن تأخذ مساحة خاصة لها في اليوم، سواء للعناية أو القراءة، أو أياً كانت الطريقة المفضلة للحصول على وقت خاص وإيجابي، ما يعين على توفير وقت جماعي مفيد وصحي عند الجلوس مع الأبناء».

وأوضحت أن هناك كثيرين من الأزواج، الذين يعانون فتور الحياة، بعد مرور سنوات طويلة على الزواج، «وأعتقد أن هذه الفترة من العزل المنزلي يجب أن تأتي بجانب إيجابي، يعيد جذوة التجديد في العلاقة والقرب والتواصل في ما بينهما».

ذهاب أسباب الغيرة

عدّد مستشار التنمية البشرية، الدكتور سعود عبدالعزيز النجار، مجموعة من الإيجابيات التي فرضها العزل المنزلي، منها انجلاء أحد أهم أسباب غيرة المرأة على زوجها في العمل «وهو ما كشفه العمل عن بُعد، والاجتماعات الافتراضية، والتي أظهرت أهمية وطبيعة العمل وفريقه، وأذهبت أحد أسباب الغيرة والشك من زملاء العمل، وفي المقابل، أظهرت الفترة أهمية دور الزوجة في المنزل».

وأضاف النجار، لـ«الإمارات اليوم»: «للمرة الأولى نلتزم جميعاً بحالة واحدة تضمنا تحت الظرف نفسه، وبعد تحليل الوضع العام لما تعيشه الأسر، فإنه يمكن الخروج ببعض النتائج الإيجابية بالنسبة إلى الشريكين والأسرة».

إيجابيات بالجملة

اعتبر مستشار التنمية البشرية، الدكتور سعود عبدالعزيز النجار، أن فترة العزل المنزلي ستكون حافلة بالإيجابيات، وعدَّد مجموعة منها:

-إدراك الهوة الكبيرة التي سببتها مشاغل الحياة، ما يدفع كلا الزوجين في تلك العزلة إلى التقرّب من بعضهما بعضاً.

-ذوبان العُقد الزوجية، فقلّت الشكوك، وتناءت أفكار الطلاق والتسرع إليها.

-التقرب والاهتمام والتواصل بشكل أكبر مع الأبناء، ووجود فرصة كافية لهم للتعبير عن أفكارهم.

-الشعور بالسعادة والرضا الذي تتركه المشاركات الجماعية، سواء في الأعمال أو الألعاب أو السهرات اللطيفة، ما يعزز شعور الترابط الأسري، بعيداً عن الانشغال بالتكنولوجيا.

-العزلة عززت في النفوس فكرة الموطن الأول (البيت)، ما سيعود بنتائج عظيمة لاحقاً.

-الشعور الحقيقي بقيمة الأم في المنزل باحتوائها للجميع، وتحمّلها تأثير العزلة في نفوسهم.

-وجود فرصة للتجديد واسترجاع بريق العلاقة بين الشريكين، ومعالجة ما تمرّ به علاقتهما العاطفية والأسريّة.

فاطمة الدربي: «فترة مثالية، وفرصة ذهبية لأولياء الأمور، للخروج بأسر متماسكة ومترابطة، وتحويل هذه المحنة إلى منحة».