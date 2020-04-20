المرأة الإماراتية في مواجهة «كورونا»: خدمة المجتمع الآن فرض وواجب

المصدر: أبوظبي - وام

تؤدي المرأة الإماراتية دوراً رائداً ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد

(كوفيد-19»)، فهي اليوم المعلمة التي تتولى مسؤولية مضاعفة مع تطبيق منظومة التعلم عن بُعد، وهي أيضاً الموظفة في مواقع العمل المختلفة التي تحرص على أداء الأدوار المنوطة بها بكل إخلاص وتفانٍ.

عدد من الكوادر النسائية الإماراتية أكدن أن أدوارهن خلال المرحلة الحالية جزء لا يتجزأ من منظومة عمل وطني مشترك تتضافر فيه جهودنا جميعاً، من أجل احتواء تداعيات هذه الأزمة التي تواجه العالم أجمع.

وقالت خولة طارش، مدرب معتمد نائب سفير سابق، إن ابنة الإمارات تتلمذت على يد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، فهي قائدة ملهمة فاعلة في مجتمعها طموحة ومجتهدة وقابلة لتطويع أي تحدٍ كحجر أساس لنجاحها، وهذا ما تترجمه في وقتنا الحالي في منزلها، سواء كانت ابنة أو أختاً أو زوجة أو أماً.

وأكدت أن المرأة الإماراتية دائماً على يقين تام بصعوبة المهام وقسوة التحدي، إلا أنها على قدر كبير أيضاً من الوعي بأنها عنصر مؤثر وقادر على استيعاب المهام مهما كبرت.

وعن دور المرأة الإماراتية في منظومة العمل عن بُعد، أكدت طارش أن الجهات الحكومية بذلت قصارى جهدها في تيسير وتسهيل سير العمل عن بُعد ليتم كل عمل في نصابه وحسب سير المهام، لضمان أفضل وسائل العمل المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة، وحسب الخطط الزمنية المقررة لكل مهمة، وذلك توازياً مع الحفاظ على سلامة وأمن وصحة موظفيها فالتحدي الذي قد تواجهه المرأة العاملة هو تعدد الأدوار خلال فترة وجودها في المنزل في فترة العمل عن بُعد.

وأكدت أن دور المرأة الإماراتية في أي مقام كان سواء كفرد في أسرة أو فرد في مجتمع الإمارات أو كموظفة هو المحافظة على سلامتها وسلامة من حولها، والقيام بجميع أدوارها في أسرتها وفي عملها بأن تثقف نفسها ومن حولها من المصادر الموثوقة والرسمية، وأن تقوم بأعمالها حسب المكلف به وأن تحافظ على هدوئها في كل أمر تقوم به، وأن تحاول قدر الإمكان تسخير جميع إمكاناتها للخدمة التطوعية عبر قنواتها الرسمية من جمعيات أو مراكز تطوعية بأي صورة متاحة وآمنة، فخدمة المجتمع الإماراتي في الوقت الراهن فرض وواجب.

من جانبها، قالت فوزية أحمد جاسم المهيري، مساعد مدير - التخطيط العمراني - دائرة النقل والبلديات بأبوظبي، إن ابنة الإمارات دورها تضاعف في المرحلة الحالية، وهي على الدوام بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة أهل للمسؤولية، مشيرة إلى أن لديها مسؤولية في التوعية الصحية للأسرة والمجتمع والتطوع في مكافحة هذا الفيروس، إضافة إلى الأدوار المنوطة بها في العمل والمنزل.

وأكدت أمل عبدالله محمد، موظفة حكومية، أن دولة الإمارات هي على الدوام عنوان لقهر التحديات برؤية قيادتنا الرشيدة وسواعد أبنائها، ونحن جميعاً في ظل هذه الظروف لدينا التزام وطني تجاه دولتنا ونحرص على القيام بالأدوار المنوطة بنا.

وأضافت أن مسيرة التعليم لأبنائنا تمضي قدماً بصورة مميزة مع تطبيق منظومة التعلم عن بُعد، ورغم أننا نواجه ضغوطاً في متابعة أبنائنا خلال تلقي الدروس، إلا أن تعاون المدارس وتكاتف جهودنا جميعاً ساعدنا كثيراً.

وقالت عائشة محمد العوضي، معلمة في مدرسة حكومية، إن المرأة الإماراتية حظيت على الدوام بدعم ومساندة من قيادة الدولة الرشيدة، انطلاقاً من الإيمان العميق بقدراتها وإمكاناتها ودورها في صناعة مستقبل وطنها.

وأشارت إلى أن هذه الثقة التي منحتها لنا قيادتنا الرشيدة ضاعفت من المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً خلال المرحلة الحالية.

المجتمع الإماراتي نموذج يحتذى في التكاتف والتعاون

قالت مديرة شؤون الموظفين الموارد البشرية في شركة «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال، فاطمة حمد القبيسي: «إنه لطالما كان المجتمع الإماراتي نموذجاً يحتذى به من حيث التكاتف والتعاون.. فأبناء الإمارات والمقيمون على أرض هذه البلاد يقفون صفاً واحداً في هذه الأزمة، وأخص بالذكر المرأة الإماراتية، التي أصبحت الأم والموظفة والمعلمة في آن واحد».

وأشارت إلى أن «الجهد الأكبر يقع على عاتق بنات الإمارات لمواجهة هذه الظروف.. فدورها هو الاستمرار في العمل والعطاء على كل الصعد، وبكل الإمكانات المتاحة، حتى نتجاوز الأزمة بإذن الله». وأضافت إنها كموظفة وأم لسبعة أبناء ازدادت المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأصبح لديها تحد لتقسم الوقت بين العمل والتفرغ للأبناء والتعلم عن بُعد، مؤكدة أن «دعم القيادة الرشيدة هو أكبر حافز لنا جميعاً للقيام بالأدوار المنوطة بنا، رغم زيادة الأعباء».

خولة طارش:

«تتلمذنا على يد (أم الإمارات) وهذا ما نترجمه الآن».

فوزية المهيري:

«ابنة الإمارات دورها تضاعف حالياً، وهي أهل للمسؤولية».

أمل عبدالله محمد:

«دولتنا على الدوام عنوان لقهر التحديات، ولدينا التزام وطني تجاهها».

فاطمة القبيسي:

«موظفة ولدي 7 أبناء، لكن دعم القيادة الرشيدة أكبر حافز لنا جميعاً».

عائشة العوضي:

«ثقة قيادتنا بنا ضاعفت من المسؤولية الملقاة على عاتقنا».

الإماراتية قائدة ملهمة فاعلة في مجتمعها طموحة ومجتهدة.

عنصر مؤثر وقادر على استيعاب المهام مهما كبرت.