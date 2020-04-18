كيف يؤثر فينا كورونا؟.. أطباء في خط الدفاع الأول يجيبون على أكثر الأسئلة شويعا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أطلق حساب يديره أطباء يعملون بالصفوف الأمامية في مواجهة وباء "كورونا"، في مستشفى "جينينتان" في ووهان الصينية، معلومات توفر إجابات على كثير من الأسئلة التي تخطرعلى بال الكثيرين مثل : كيف يهاجم الجسم؟ وما هو النطاق الكامل للأعراض؟ ومن هم الأشخاص الأرجح أن يمرضوا بشدة أو يموتوا؟. ونُشر تحليل مفصّل عن أول 99 مريضا عولجوا في المستشفى.

وفي المعلومات الاستقصائية، وجد الاطباء أن جميع المرضى الـ99 الذين نقلوا إلى المستشفى للعلاج كانوا يعانون من التهاب رئوي، إذ كانت الحويصلات الدقيقة - التي تمرّر الأوكسجين من الهواء إلى الدم ممتلئة بالماء. بجسب هئية الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

من الأعراض المهمة التي رصدوها بين المرضى ال 99 هي :82 عانوا من الحمى، 81 عانوا من السعال، 31عانوا من ضيق في التنفس، 11 عانوا من أوجاع في العضلات، 9 عانوا من التشوش، 8 عانوا من الصداع، 5 عانوا من احتقان في الحلق

أول مصابين يموتان ضمن الحالات التي تم رصدها بديا أنهما بصحة جيدة. لكن الاثنين كانا مدخّنين لسنوات عدة، وما قد يعني أنّ رئتي كل منهما كانتا متعبتين بالفعل. المصاب الأول كان رجلاً يبلغ من العمر 61 عاماً، وكان يعاني من التهاب شديد بالرئة لدى وصوله إلى المستشفى. ما يعني أنّ رئتيه لم يكن بمقدورهما إيصال الكمية الكافية من الأوكسجين إلى أعضاء جسمه كي يبقى على قيد الحياة.وعلى الرغم من وضعه على جهاز تنفس صناعي، توقفت رئتاه وقلبه عن العمل. وتوفي الرجل بعد 11 يوماً من دخوله المستشفى. أمّا المريض الثاني، الذي توفي لاحقا، فكان يبلغ من العمر 69 عاماً، وكان يعاني هو الآخر من ضيق حاد في التنفس، وعلى الرغم من تزويده برئة صناعية، إلا أنّ ذلك لم يكن كافياً.

من النقاط المهمة التي اشار إليها تقرير الاطباء الاعتقاد العام أن الحيوانات الحية التي تُباع في سوق هوانان للمأكولات البحرية كانت مصدر عدوى الفيروس ووجد مايلي : 49 من أصل 99 مريض على اتصال مباشر بالسوق، 47 منهم كانوا يعملون هناك بوظائف إدارية، اثنان منهم كانوا من المتسوقين، ووجدوا أن الرجال في منتصف العمر هم الأكثر تضرراً، وغالبية المصابين الـ99 هم من فئة منتصف العمر، بمتوسط 56 عاماً، بينهم 67 رجلا.

وحول الفروقات في خطر الموت بين الرجال والنساء جاء في التقرير إنّ "انخفاض تعرّض الإناث للعدوى الفيروسية يمكن أن يعزى إلى الحماية من كروموسوم إكس والهرمونات الجنسية التي تلعب دوراً مهماً في المناعة".

وخلص التقدرير إلى أن غالبية المرضى الـ99 كانوا يعانون من أمراض أخرى جعلتهم أكثر تأثراً بفيروس كورونا بسبب "الضعف في النظام المناعي لهؤلاء الأشخاص" جراء مرضهم: 40 منهم كانوا يعانون من ضعف في القلب أو تلف في الأوعية الدموية بسبب أمراض معينة كأمراض القلب وفشل القلب والسكتة القلبية، 12 مريضا كانوا يعانون من مرض السكري.