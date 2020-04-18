علاج لـ «كوفيد-19» يحقق نتائج مبشّرة

المصدر: رويترز

برز اسم شركة جيلياد ساينسيز للأدوية، بعد تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجّعة من تجارب لعقار ريمديسيفير التجريبي للشركة الأميركية على مرضى بحالات حادة من «كوفيد-19»، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع «ستات» الإخباري الطبي على الإنترنت إن مستشفى تابعاً لجامعة شيكاغو شارك في دراسة خاصة بالدواء المضاد للفيروسات قال إنه رصد تعافياً سريعاً من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، إذ غادر جميع المرضى تقريباً المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وقالت «جيلياد»، في بيان، إن «شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أي نتائج من التجربة».

بينما أشار مستشفى يو شيكاغو ميديسن إلى أن «البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة هي بالأساس غير مكتملة، ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج».

وتتوقع «جيلياد» نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو المقبل.

وذكر موقع «ستات» أن مستشفى يو شيكاغو ميديسن استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصاً مصابين بحالات حادة من «كوفيد-19». وأضاف أن معظمهم غادروا المستشفى وتوفي مريضان.

وزاد الاهتمام بقوة بعقار جيلياد التجريبي في ظل جائحة كورونا، فقد أظهر تحليل لنشرة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن، الأسبوع الماضي، أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من «كوفيد-19» شهدوا تحسناً في حالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.