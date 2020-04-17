بالصور..زملاء هزاع المنصوري يعودون من الفضاء..أهلاً بكم على كوكب مثقل بـ«كورونا»

المصدر: كازاخستان - أ.ف.ب

عاد رائدا الفضاء جيسيكا مير، وأوليغ سكريبوتشكا اليوم، من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض الكوكب الذي يواجه تفشي فيروس كورونا. وجيسيكا وأوليغ هما رائدا الفضاء اللذان تشاركا مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري رحلة الفضاء التاريخية في سبتمبر الماضي.

ووفقاً لوكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، فإن المركبة الفضائية التي كانت تضم جيسيكا مير وأوليغ سكريبوتشكا برفقة أندرو مورغان هبطت في سهوب كازاخستان.

وهذه الرحلة الأولى إلى الأرض لطاقم من محطة الفضاء الدولية منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا.

وكتبت وكالة «روسكوزموس» على حسابها في «تويتر»، «الهبوط كان ناجحاً!... أهلاً بكم أوليغ سكريبوتشكا وأندرو مورغان وجيسيكا مير».

ورغم أن موقع هبوط هذا الثلاثي بقي نفسه كما كان للطواقم السابقة على مسافة 147 كيلومتراً جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية، فقد فرض الوباء بعض التعديلات على هذا الإجراء. وأخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار «كوفيد-19»، وأجبرت على ارتداء ملابس واقية ووضع أقنعة.

كما غيرت نقطة المغادرة المعتادة لرواد الفضاء إلى بلد إقامتهم وهو مطار كاراغاندا الذي أغلق مثل مئات المطارات الأخرى حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.