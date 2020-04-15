شقق مفروشة بالكامل للأزواج المحبطين.. لمحاربة «طلاق كورونا» باليابان

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

تعرض شركة يابانية شققها الفارغة للأزواج الذين يعانون من المشكلات جراء التوتر الناجم عن تدابير الإغلاق بسبب فيروس كورونا، كوسيلة للافتراق وحصول كل طرف على بعض الوقت بمفرده.

وقالت شركة «كاسوكو» ومقرها في طوكيو «نرجو من الزبائن التشاور معنا قبل التفكير في (طلاق فيروس كورونا)».

وتقدم الشركة وحدات مفروشة بالكامل على أنها «ملاذات مؤقتة» للأشخاص للهروب من العائلة، سواء للعمل أو لمجرد الحصول على بعض السلام والهدوء.

وأعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في سبع مناطق بسبب تفشي الفيروس. إلا أن الإجراءات لا تتضمن حظراً على الخروج، وقد طلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري، وأغلقت المدارس. كما أن عددا كبيرا من الموظفين يعملون من منازلهم.

وبالنسبة للأشخاص الذين يجدون هذا التدبير مرهقاً، تقدم «كاسوكو» شققاً في مقابل 4400 ين (40 دولاراً) في اليوم.

وقال الناطق باسم الشركة كوسوكي أمانو لوكالة فرانس برس إن «كاسوكو» أصبح لديها 20 زبوناً منذ أطلقت الحملة في الثالث من إبريل الجاري. كما أن الخدمة تتضمن استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة للطلاق مع مسؤول قانوني.

وأضاف «من بين الذين لجأوا إلى هذه الخدمة امرأة قالت إنها هربت بعد شجار كبير مع زوجها، وأخرى قالت إنها تريد الحصول على بعض الوقت لنفسها لأنها تعبت من رعاية أطفالها الموجودين في المنزل طوال اليوم بسبب إغلاق المدرسة، فيما يعمل زوجها عن بُعد من البيت».

وتابع «ليس لدينا بيانات كثيرة تظهر أن الطلاق آخذ في الازدياد، لكن تقارير وسائل الإعلام تفيد بأن معدلات الطلاق ترتفع في الصين وروسيا بعد إجراءات الإغلاق، ما جعلنا نتوصل إلى ابتكار هذه الخدمة».

وفي حين أن الشركة تسوق الشقق بطريقة فكاهية، فقد اجتذبت الخدمة أيضا المستخدمين الذين يواجهون مشكلات خطرة من بينهم امرأة فرت من العنف المنزلي.

وتأتي هذه الحملة مع انتشار وسم #كورونا ديفورس (طلاق كورونا) على تطبيق «تويتر» الياباني. وتكرس إذاعة «إن اتش كيه» العامة جزءاً من برنامجها الصباحي لتقديم النصائح حول تجنب الإحباط الذي قد يؤدي إلى الطلاق فيما يكون الأزواج محصورين داخل شقق ضيقة في كثير من الأحيان.