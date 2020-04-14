بالصور..مواليد مستشفيات تايلاند خلف واقيات للوجه

المصدر: بانكوك-أ ف ب

تستخدم مستشفيات في بانكوك واقيات وجه للمولودين الجدد في حاضناتها للحؤول دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت في تايلاند 2613 إصابة بالفيروس و41 حالة وفاة وهو عدد متدن نسبيا رغم أنها كانت أول دولة يصل إليها الفيروس خارج الصين.

واتخذت اجراءات إقفال تام في بانكوك ما أدى إلى إلغاء مهرجان رأس السنة التايلاندية سونغكران الصاخب جدا خلال الأسبوع الحالي في حين أن حظر التجول يفرغ الشوارع إلا من السيارات المستخدمة في التنقلات الضرورية.

وقد اتخذت إجراءات استثنائية أيضا في مستشفى برارام 9 حيث يجهز المولودون الجدد بواقيات وجه في إجراء احترازي حذت حذوه مستشفيات أخرى في العاصمة. وصمم المستشفى دروع الوجه الصغيرة هذه لاستخدامها عندما يُنقل الرضيع من المستشفى إلى المنزل.